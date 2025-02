CONFRONTO ABERTO

Ceni celebra atuação do Bahia na altitude em estreia na Libertadores: 'Não é fácil'

Esquadrão empatou por 1x1 com o The Strongest e vai decidir classificação na Fonte Nova

Na altitude de La Paz, o Bahia criou boas chances, marcou no segundo tempo e conquistou um bom empate contra o The Strongest, pela estreia na Copa Libertadores da América. Após a partida no estádio Hernando Siles, o técnico Rogério Ceni valorizou a atuação do tricolor. >

"A gente sabia que ia chegar cansado no fim do jogo. Teve essa variável da expulsão que facilitou um pouco, mas a gente teve o controle do jogo, a posse de bola. Agora vamos analisar eles, muitos nunca tinham jogado na altitude. Vamos ver como é a recuperação. Para o fim de semana a maioria fica fora. Um grupo vai se preparar para o fim de semana e outro para o jogo de terça-feira. Temos que ganhar também no Campeonato Baiano para ter uma vantagem, vamos nos virar com a base, como temos feito. E na terça-feira não será um jogo fácil, contamos com apoio da torcida para vencer", explicou. >