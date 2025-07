AMOR NO AR?

Rumores de affair entre Dakota Johnson e Kate Hudson agitam a web após férias juntas em Ibiza

Atrizes foram vistas lado a lado na Espanha e reacenderam curiosidade do público, mas amizade é de longa data

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de julho de 2025 às 14:17

Nesta segunda-feira (14), as redes sociais foram tomadas por rumores sobre um suposto romance entre Dakota Johnson, 35, e Kate Hudson, 46, depois que ambas foram fotografadas curtindo dias ensolarados em Ibiza, na Espanha. Os cliques, que mostram as atrizes em clima de descontração e cumplicidade, reacenderam a curiosidade do público sobre a relação entre elas. >

Apesar da especulação, fontes próximas afirmam que as duas são apenas grandes amigas e isso não é novidade. Filhas de astros consagrados de Hollywood, Dakota e Kate cresceram sob os holofotes: Dakota é filha de Melanie Griffith e Don Johnson, enquanto Kate é fruto do relacionamento de Goldie Hawn com o músico Bill Hudson.>

As duas compartilham uma amizade sólida há anos. Em 2015, chegaram a passar as festas de fim de ano juntas, ao lado de suas mães, em uma viagem para Aspen, nos Estados Unidos. E segundo Dakota revelou no podcast Good Hang With Amy Poehler, ambas viveram parte da juventude em Woody Creek, no Colorado, o que contribuiu para o vínculo próximo.>

Atualmente, Hudson vive um relacionamento com o músico Danny Fujikawa, com quem tem uma filha nascida em 2018. Já Dakota Johnson encerrou recentemente seu namoro de oito anos com o vocalista do Coldplay, Chris Martin.>

Durante o feriado da independência dos EUA, as atrizes foram flagradas curtindo as praias de Ibiza com estilo. Hudson apostou em um biquíni marrom com detalhes brancos e acessórios elegantes, enquanto Johnson apareceu com uma saída de praia transparente e um biquíni na mesma tonalidade.>