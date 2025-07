REVIRAVOLTA!

Rasteira em Maria de Fátima? César ganha na mega com Odete e terá vida de luxo; entenda

Galã da novela das nove da TV Globo começa a se relacionar com Odete e dá volta por cima

F Felipe Sena

Publicado em 15 de julho de 2025 às 20:10

Odete Roitman fica encantada com Crédito: Reprodução | TV Globo

Se você estava achando que haveria uma trégua nas emoções em Vale Tudo, se enganou. A novela tem rendido confusão, reviravoltas, vai ter clima de suspense nos próximos capítulos, além de mudanças e surpresas no enredo de Odete Roitman (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond). >

O garanhão que estava falido, após tramoias com Mária de Fátima (Bella Campos), ressurge das cinzas ao ganhar “na mega” ao começar a se relacionar com Odete.>

Não é de surpreender que a megera mais amada se junte ao oportunista, já que Odete não resiste a um “novinho”.>

César já tinha se envolvido com outras mulheres ricas, mas nenhum dos relacionamentos foi adiante. No entanto, terá a sorte do seu destino se cruzar com o de Odete.>

Assim, o personagem terá como usufruir das benesses do luxuoso fortuna acumulada da vilã, como sempre sonhou e tramava com Mária de Fátima, que egoísta como sempre, pensava mais em si do que no amante, que também não é flor que se cheire.>

Além de que César poderá oferecer a Odete seus dotes sensuais, o que também torna o acesso ao dinheiro mais fácil.>

Inclusive, César terá acesso ao dinheiro da milionária mais rápido do que Fátima. Isso porque a atriz assinou um acordo pré-nupcial, em que consta que ela só terá acesso a uma parte da fortuna dos Roitman se ficar casada com Afonso (Humberto Carrão) por no mínimo 2 anos.>

Rasteira em Mária de Fátima>

Odete fica tão encantada com o galã que o demitirá da TCA, empresa que é dona. César chegará a questionar a decisão de Odete, mas explicará que deseja sustentá-lo.>

“Você não vai precisar mais desse dinheirozinho. E o contrato lá do Marco Aurélio [Alexandre Nero] que pediu pra te contratar, disse que não precisava mais”, garantirá ela.>