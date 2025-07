POLÊMICA

Davi Brito sai em defesa de Buzeira e brinca: 'Devolva o Rolex que eu mando pra você'

Ex-BBB esteve presente no casamento de influenciador que teria exigido joias e bens de convidados em dinâmica

Um dos convidados do casamento milionário do influenciador Buzeira com Hillary Yamashi, Davi Brito foi às redes comentar a polêmica do chamado "arrastão de joias" que tem movimentado as redes sociais. O campeão do BBB 24 se posicionou em defesa do noivo que deu a festa e o alertou sobre "amigos que não são de verdade". >