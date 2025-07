FAMOSOS

Rodrigo Phavanello relembra romance com Claudia Jimenez e desabafa: 'Fui muito apaixonado'

Ator abriu o coração ao lembrar do relacionamento com a atriz e preconceito sofrido pela diferença de idade

Rodrigo Phavanello, de 48 anos, surpreendeu ao relembrar seu envolvimento amoroso com a atriz Claudia Jimenez (1958–2022), com quem viveu um romance durante as gravações da novela Sete Pecados, da TV Globo, em 2008. Em entrevista ao jornalista Matheus Baldi, o ator afirmou que o relacionamento foi intenso e verdadeiro. >

Apesar da entrega ao sentimento, Rodrigo relatou que enfrentou muito preconceito, tanto do público quanto de pessoas próximas. “Eu saía na rua e ouvia: ‘como você consegue ficar com ela?’. E a corda sempre estoura do lado mais fraco. Me chamaram de interesseiro, oportunista, só porque eu era mais novo. Ela tinha 50 anos, eu 32 na época”, desabafou.>