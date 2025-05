NOVA FASE

Ex-BBB revela trabalho em aeroporto após dificuldade financeira: 'Tenho que pagar boleto'

Dicesar tem atuado na recepção de passageiros, especialmente os mais idosos

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2025 às 11:31

Ex-BBB Dicesar traballha em aeroporto de Guarulhos Crédito: Reprodução

Um dos destaques do Big Brother Brasil 10, o maquiador Dicesar está em uma nova fase profissional. O ex-brother, que também é conhecido por dar vida à drag queen Dimmy Kieer, começou a prestar serviço para uma companhia aérea no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.>

"Hoje faz dois meses e quinze dias que eu estou no aeroporto", contou, em entrevista ao programa Chupim Metropolitana. Ele trabalha no período da manhã recepcionando passageiros, especialmente os mais idosos. "Eu não trabalho segunda, terça e quarta", completou.>

Segundo Dicesar, a oportunidade surgiu graças a um amigo que atua no setor de contratações do terminal. "Tem um amigo meu que trabalha no aeroporto. É o chefe especial do departamento que contrata o povo, e chegou para mim e disse: 'você não tem alguém lá muito bacana, engraçado, divertido, para atender, auxiliar de passageiros, para recepcionar senhorinhas e senhores. E eu falei: 'começo quando?'. Amigo, eu tenho que pagar o boleto... Esse trabalho está sendo uma dádiva na minha vida", falou.>

Apesar da nova rotina, o ex-BBB segue conciliando o trabalho no aeroporto com a vida artística. Aos fins de semana, ele continua nos palcos com o show Bar Ender e segue fazendo maquiagens.>

Após a saída do Big Brother Brasil, em 2010, Dicesar trabalhou por sete anos como repórter do programa da Eliana e passou por outras emissoras de TV. No entanto, com o tempo, as oportunidades diminuíram. Em 2020, Dicesar passou por dificuldades financeiras e trabalhou como coaching de vendas, fazendo parte de uma equipe “fashion e moderna” da loja de rua de um amigo, no centro de São Paulo. >