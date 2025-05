SUSTO

Patrícia Ramos fica assustada após ser perseguida por homem em Miami: 'Perigo'

A situação ocorreu quando a influenciadora aproveitava as últimas horas de viagem antes de voltar ao Brasil

A apresentadora Patrícia Ramos viveu momentos de tensão durante um passeio por Miami, nos Estados Unidos. Ela contou nas redes sociais que foi perseguida e assediada por um homem desconhecido enquanto caminhava pela cidade. “Um cara estranho aqui, menina, um homem do nada. Ele ali atrás, se escorou no guarda-sol. Ficou o maior tempão parado e do nada se escorou. Não! Perigo, dangerous, homem esquisito, tô fora”, desabafou, visivelmente incomodada.>