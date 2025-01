RELACIONAMENTO ABUSIVO

Patrícia Ramos revela que ex-marido cobrou R$ 400 mil para assinar o divórcio

Apresentadora relembra fim de relacionamento conturbado com Diogo Vitório

Patrícia conta que o ex fingia ser seu empresário apenas para ter acesso ao seu dinheiro. “De repente, me vi casada e ele dizia tomar conta de tudo. Falava para as pessoas que geria minha carreira, sendo que desde sempre, desde o meu primeiro milhão de seguidores, assinei com uma agência. Nunca foi ele diretamente, mas ele passava essa imagem, até porque ele não trabalhava”.>