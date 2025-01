INFLUENCER PODE ATUAR?

Patrícia Ramos apresenta documento errado e é barrada de atuar na Globo; entenda

A influenciadora tentou participar do elenco de 'Tem de Tudo' e foi impedida por Sindicato dos Artistas do Rio

Elis Freire

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 18:56

Patrícia Ramos Crédito: Reprodução

A apresentadora e influencer Patrícia Ramos foi vetada pelo Sindicato dos Artistas do Rio (Sated-RJ) de atuar como atriz no elenco de “Tem de Tudo”, da TV Globo. A participação foi barrada porque a entidade constatou que ela não possuía registro profissional de atriz, somente de figurante, o que não dá à ela o direito de exercer a função desejada. As informações são do colunista Pablo Oliveira, da Tupi. >

Hugo Gross, presidente do Sated-RJ, explicou ao site como se deu a situação: “Ela esteve no sindicato dizendo que tinha registro. Eu pedi para ver, e, quando me mostrou, era uma carteira de figurante”, contou o profissional. >

Gross comentou sobre a diferença dos dois registros: “Nada contra os figurantes, muito pelo contrário, pois são uma célula extremamente importante para o desenvolvimento de um produto, mas ela não tem o registro necessário para atuar como atriz”, completou ele.>

O presidente do Sindicato dos Artistas do Rio criticou a banalização da contratação de influenciadores digitais como atores na emissora. “Hoje, as pessoas pegam um telefone e se dizem influenciadores. Não estudam psicologia nem psiquiatria, mas adoram dar conselhos. Enquanto isso, temos muitos atores aqui precisando de ajuda, precisando trabalhar. São profissionais com registro profissional, e o sindicato vai defender esses trabalhadores”, argumentou ele. >