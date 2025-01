SAIBA O QUE É 'COMPLIANCE'

Advogada alerta sobre demissão de Rodrigo Bocardi da TV Globo: ‘Pode exigir sanção penal’

Apresentador do “Bom dia, Brasil” foi demitido nesta quinta-feira (30) por descumprir "compliance"



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 18:22

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução/Instagram

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira (30), a demissão de Rodrigo Bocardi, apresentador do “Bom dia, Brasil”. O motivo pegou muitas pessoas de surpresa: “descumprimento de normas éticas” pelo jornalista, tratando-se de uma questão de compliance. A advogada civil e trabalhista Mariana Rech Hoffmann explicou detalhes envolvendo a demissão do apresentador, revelando o significado da palavra “compliance” e apontando os riscos envolvendo a situação. >

“Compliance é o conjunto de normas, regras e diretrizes adotadas por empresas para garantir que suas operações estejam de acordo com a legislação vigente e com padrões éticos e morais. Em contextos trabalhistas, como mencionado anteriormente, envolve a conformidade com leis, regulamentos internos e externos, visando a mitigação de riscos e a proteção da reputação da empresa”, disse, em entrevista ao Alô Alô Bahia.>

Segundo a especialista, é importante que os funcionários estejam atentos a seus contratos e a cada uma das regras impostas nas corporações, visto que atitudes muito específicas como mau comportamento, assédio ou simplesmente descumprimento do dever, podem levar ao corte imediato.>

“Manter uma postura ética e transparente, evitando conflitos de interesse e respeitando tanto as políticas internas quanto as leis externas, é a melhor forma de proteger sua carreira. Descumprir as diretrizes de compliance pode acarretar em consequências sérias, desde advertências até demissões por justa causa, por isso é importante agir sempre de acordo com as normas estabelecidas”, destacou ao portal.>

Em meio a especulações do que de fato envolvendo a demissão do jornalista, Mariana aponta que não somente o ex-funcionário precisa ficar atento ao que aconteceu, mas também a emissora. “No caso de divulgação do real motivo de desligamento de Rodrigo Bocardi, a Globo pode vir a ser responsabilizada assim, especialmente na esfera cível, com uma ação de danos morais, tendo em vista que geralmente os assuntos que envolvem descumprimento de compliance referem-se a direitos fundamentais sensíveis, protegidos pela Constituição Federal”.>

Quanto ao futuro de Bocardi, a advogada alerta que ele também precisa estar atento a possíveis ações da emissora. “Dependendo do ocorrido ou a conduta adotada pelo funcionário, [a demissão] pode exigir sanção penal ou cível, dentre elas, se houver conduta típica”, afirmou a advogada.>

Possível momento do descumprimento

Embora a empresa tenha se limitado a justificar a demissão com uma breve nota, informações apontaram o descumprimento de normas da emissora a um evento político no litoral de São Paulo, onde o jornalista marcou presença.>