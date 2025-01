TELEVISÃO

Saiba os motivos por trás da demissão de Rodrigo Bocardi da Globo

A emissora confirmou que o jornalista foi desligado por “descumprir normas e ética do jornalismo”

Heider Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 09:25

Rodrigo Bocardi ingressou na Globo em 1999 Crédito: Reprodução

A Globo anunciou na quinta-feira (30) o desligamento do jornalista Rodrigo Bocardi, após ele ter sido acusado de descumprir normas éticas da emissora. Embora a empresa tenha se limitado a justificar a demissão com uma breve nota, informações sobre o ocorrido começaram a surgir, apontando uma possível ligação com um evento político no litoral de São Paulo. >

De acordo com o Portal Leo Dias, a celebração de aniversário do prefeito de Mongaguá, Paulo Wiazowski Filho (PP), conhecido como Paulinho, teria sido um dos fatores que influenciaram a decisão. Bocardi, que foi âncora do Bom Dia São Paulo por mais de 10 anos, teria comparecido ao evento em novembro de 2024, poucos dias após as eleições municipais. Fotos da festa, em que o jornalista aparece ao lado do político, foram compartilhadas nas redes sociais e causaram repercussão local.>

O próprio Paulinho, que se identifica como "progressista", fez questão de registrar o momento nas redes sociais. "Momento incrível a celebração do aniversário do meu amigo e líder progressista Mané, e oportunidade de encontrar parceiros fundamentais para o progresso de Mongaguá. Obrigado pela noite memorável", escreveu, marcando um senador e outros políticos presentes no evento.>

Ainda segundo informações, Bocardi esteve em Mongaguá também no dia 23 de janeiro, conforme registrado em uma página do Facebook local. Na mesma semana, uma reportagem sobre a cidade foi exibida no telejornal, o que levantou questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse.>

Na nota oficial divulgada pela Globo, a emissora confirmou que o jornalista foi desligado por “descumprir normas e ética do jornalismo”. O comunicado informou também que, a partir de 31 de janeiro, Sabina Simonato assumirá a apresentação do Bom Dia São Paulo de forma interina, até que ela estreie no Bom Dia Sábado no sábado (1º de fevereiro), ao lado de Marcelo Pereira.>

“O jornalista Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”, finalizou a Globo em seu comunicado.>