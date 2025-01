ACUSAÇÃO GRAVE

Gracyanne Barbosa é acusada de furto por ex-atriz da Globo: "Tenho certeza"

Paola Rodrigues relata prejuízo financeiro e acusa musa fitness de roubo durante gravação na Record

H Heider Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 08:53

Paola Rodrigues e Gravyanne Barbosa Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa se tornou alvo de uma grave acusação enquanto ainda está confinada no Big Brother Brasil 25. A atriz Paola Rodrigues, conhecida por suas participações em novelas e programas da Globo, acusou a musa fitness de furto durante uma gravação do programa Show do Tom, exibido pela Record. >

Em entrevista ao podcast Link VIP, apresentado por Bruno Tálamo e Gizely Bicalho, Paola relembrou o episódio que, segundo ela, aconteceu há quase 20 anos. Durante a gravação, a atriz detalhou o prejuízo financeiro que sofreu ao ter um item de seu camarim desaparecido. "Eu lembrei de uma história, mas eu não posso, porque vou ser processada. Eu fui roubada, na verdade. Não era fã dela, mas quando trabalhei no Show do Tom, tinha um quadro e eu era uma das poucas mulheres no elenco", começou a atriz, gerando curiosidade sobre a história.>

Paola continuou explicando a situação, revelando que, na ocasião, dividiu o camarim com Gracyanne. "Então, tinha um camarim feminino e essa convidada dividiu o camarim comigo. Ela fez uma participação nesse quadro. Gente, que fofoca que eu vou falar, hein! E aí eu fiquei até o final da gravação, só que essa pessoa gravou a participação dela e saiu", contou, sugerindo que o furto ocorreu após a saída de Gracyanne.>

O item furtado, segundo Paola, foi uma câmera fotográfica que ela havia acabado de adquirir. “Eu lembro que na época eu tinha acabado de comprar uma Cybershot e a minha era pink. Eu tinha acabado de chegar de viagem e tinha gravação na mesma semana. Nem tinha celular que tirasse foto legal. Acabou o programa, fui abrir minha mala e cadê minha câmera fotográfica?”, lembrou, visivelmente frustrada.>

Ela também relatou que procurou ajuda para tentar resolver a situação: "Ela é muito famosa. Eu fui na direção, chamei a produtora e falei: ‘Minha câmera estava aqui. Eu tenho certeza absoluta! Mexeram na minha mala. Eu trouxe para tirar foto com a gente, guardei e fui gravar’. A gente foi na câmera de segurança e assistiu hora", afirmou, reforçando sua convicção de que o item foi furtado pela convidada.>