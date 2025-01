BBB 25

Comentário machista sobre Aline Patriarca gera repercussão nas redes sociais: "Desrespeitoso"

Postagem da equipe da baiana repudia falas desrespeitosas e defende o respeito às mulheres

H Heider Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 08:05

Gabriel e João Gabriel Crédito: Reprodução/Globoplay

João Gabriel, um dos gêmeos participantes do Big Brother Brasil 25, foi alvo de críticas nas redes sociais após um comentário machista em relação à colega de confinamento, Aline Patriarca. Durante uma conversa na área externa, com Gabriel sobre quem Diogo escolheria para o VIP, mencionando o envolvimento amoroso dele com a baiana. O comentário de João Gabriel, porém, gerou revolta pela natureza desrespeitosa e machista da fala: “O que uma bucet@ não faz?”, disse ele, fazendo referência a Aline. >

ABSURDO! ??



Gabriel e João Gabriel estavam conversando sobre quem Diogo levaria para o VIP e mencionaram que ele escolheria Aline. Nesse momento, João Gabriel fez um comentário machista e desrespeitoso sobre ela: “O que uma bucet@ não faz?”



Aline, assim como todas as… pic.twitter.com/34mnSiIjm0 — Aline Patriarca ?️ (@aline_patriarca) January 31, 2025

O comentário rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando indignação de seguidores e fãs do programa. Em resposta, a equipe de Aline Patriarca publicou um comunicado no X (antigo Twitter), condenando as falas dos gêmeos e reforçando a importância do respeito. “Aline, assim como todas as mulheres, merece respeito. Permitir esse tipo de fala é inaceitável e reforça uma postura extremamente desrespeitosa, que repudiamos veementemente”, afirmou a publicação oficial.>

Nos comentários, muitos seguidores demonstraram revolta com a atitude dos participantes do programa, destacando o tom de objetificação do comentário. “Essas falas deles não foram apenas desrespeitosas, foram violentas, se referiram a Aline como se ela fosse somente um corpo, quando ela é um ser humano, uma mulher, e não apenas uma bct*”, comentou uma seguidora. Outra também expressou desaprovação: “Eu achei isso muito ridículo e pesado da forma que ele falou. Se cair no paredão é fora”, sugeriu.>