CLIMA ESQUENTOU

Romance no BBB25? Baiana Aline Patriarca e Diogo dão o primeiro beijo da edição

Brothers ficaram eufóricos com o novo casal da casa

A madrugada na casa mais vigiada do país rendeu até romance entre os brothers. Durante o after do Show de Quarta, o ator Diogo Almeida e a baiana Aline Patriarca dançaram coladinhos o hit "Cobaia", da cantora Lauana Prado, e se beijaram >

"Eu te mordo! Eu gosto de morder!", disse ele no meio do beijo. "Não morde não, que eu fico louca!", reagiu ela. Ui! "Mas eu gosto de morder… Com carinho. Gosto que me mordam também, bem levinho", continuou ele, instigando a baiana. "É? Deixa eu ver se acerto", respondeu ela pronta para atacar. >