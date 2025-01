MAINHA TÁ QUE TÁ

Ivete Sangalo fará show no BBB 25 neste sábado; saiba detalhes

A baiana fará um show especial para dar boas-vindas ao Carnaval

Ivete Sangalo será a estrela da noite deste sábado (1) no Big Brother Brasil 25. A baiana fará um show especial na ‘casa mais vigiada do Brasil’ para dar boas-vindas ao Carnaval. >

Na apresentação, a cantora trará no repertório seu último lançamento, “Energia de Gostosa”, além de sucessos recentes, como “Cria da Ivete” e “Macetando”, e clássicos da carreira no Axé Music. Relembrando sua entrada triunfal no palco do Maracanã em 2006, a artista chega à casa do reality em cima de uma moto.>