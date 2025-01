FERTILIZAÇÃO IN VITRO

Maíra Cardi revela planos de engravidar novamente após aborto: 'No máximo em três meses'

Influenciadora desabafou nas redes sociais e afirmou que planeja uma fertilização in vitro

A influenciadora Maíra Cardi revelou que tem planos de engravidar novamente após ter sofrido um aborto espontâneo, no dia 2 de janeiro. Maíra perdeu o filho que esperava com o seu marido Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, na oitava semana de gravidez. >

Ela explicou que quer engravidar no máximo em três meses. Até lá, Maíra contou que quer realizar alguns procedimentos estéticos que não são indicados durante a gravidez. "Quero fazer algumas coisas antes de engravidar. Só posso fazer [os procedimentos estéticos] enquanto não estou grávida. No caso, tenho que fazer rápido, porque vou engravidar no máximo em três meses. Decidi fazer a FIV", anunciou a coach, em vídeo no TikTok.>