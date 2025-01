ABORTO DIVULGADO

Maíra Cardi defende marido após ele postar foto do feto abortado do casal

Influenciadora esperava filho com Thiago Nigro e perdeu o bebê no início deste ano em um aborto espontâneo

Elis Freire

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 15:44

Maíra Cardi se pronuncia após marido postar vídeo de feto abortado Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Maíra Cardi saiu em defesa do seu marido, em relato compartilhado na manhã desta segunda-feira (6) nas redes sociais. Após perder o bebê com Thiago Nigro no início deste ano, a influenciadora se abriu sobre como o que tem sentido e explicou a atitude do marido de ter postado um vídeo do feto expelido por ela nas redes sociais.

"Que eu estou de luto, não é novidade para ninguém. O que eu não sabia é que iria passar por dores de parto. Tenho dois filhos, sei como é dor de parto, não imaginava que nosso filho ia sair da nossa imaginação e sair nas nossas mãos", começou ela, em vídeo publicado no Tik Tok.

Thiago Nigro foi fortemente criticado após expor imagens de um momento tão delicado quanto um aborto espontâneo. Segundo Maíra, ele dissociou com o susto da perda do bebê. "A gente não sabia que o bebê vinha parar nas nossas mãos, foi um susto. Quando a gente toma um susto, as reações nunca são como a gente planejou. A gente nunca sabe como vai reagir diante das situações. Cada um lida com a dor de uma maneira completamente diferente, na grande maioria das vezes louca. Tem gente que dissocia, acho que o Thiago dissociou", explicou a empresária.

A influenciadora contou ainda que o marido lidou com a dor de maneira própria e seguiu com os seus compromissos normalmente no dia seguinte. "Na noite em que sofri o aborto, que tive o parto e a criança saiu, ele tinha uma palestra no outro dia e, de fato, foi para a palestra. Subiu no palco como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que ele não estava bem. Ele estava normal, dissociado da realidade, da dor, do luto", descreveu em vídeo.

Maíra também citou o fato de que o marido é diagnosticado com um grau leve de autismo, o que o faz lidar com os sentimentos de uma maneira diferente da maioria das pessoas. "A dor para ele, os sentimentos, é diferente, e a maneira como eles lidam com o mundo, expõe as dores e a praticidade são meio assustadoras para a gente, mas isso é uma condição, não é opcional”, defendeu.

Ela finalizou pedindo respeito ao luto do casal. " Só queria dizer que a gente vai errar várias vezes, somos seres humanos, não somos robôs. Mais uma vez, lembrando que estamos passando por um luto, por uma perda, e a perda causa formas diferentes de se expressar emocionalmente e psicologicamente em cada um", completou a influenciadora.

Perda do bebê

A influenciadora Maíra Cardi anunciou na noite da última quinta (2) que perdeu o bebê que estava esperando com o coach de finanças Thiago Nigro. Ela estava grávida do terceiro filho e já havia revelado que essa era uma gestação de risco.