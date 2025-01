CARTA ABERTA

Maíra Cardi chora ao falar da perda do filho e diz que bebê segue em seu útero: 'Pesadelo'

'Ele está morto aqui dentro de mim', contou a influenciadora em carta aberta

"Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Todos os porquês não vêm de Deus e tudo que vem de Deus é bom e o que não vem não me interessa. Não tem porque me colocar no lugar de vítima e vítimas não se responsabilizam por nada, não evoluem, não aprendem, não melhoram (...). Tudo o que vem de Deus vem com o para quê. (...) Isso aconteceu para que eu aprendesse o quê? Para que eu evoluísse onde? Para que eu compreendesse o quê? Para que mudasse o quê?", seguiu.

"No caminho do hospital para São Paulo, para a nossa casa, foram infinitas duas horas. A cada minuto, uma resposta diferente na minha cabeça. Foram duas horas de muito silêncio entre nós dois. (...) No caminho, pensamos em contar para a Sophia, que ainda está traumatizada por ter perdido a Thaís, a gravidez da Thaís. Para quem não lembra, perdemos a babá dela há pouco tempo, ela morreu logo após o parto, e isso mexeu muito com ela, pois amávamos muito a Thaís. (...) Quando eu contei que estava grávida, ela ficou com esse sentimento, de eu morrer... E agora? Como contaremos para ela que o nosso bebê se foi? De que maneira contaremos sem gerar o grande trauma da morte?", contou.

"Passamos para pegá-la: 'Filha, o coraçãozinho do nosso bebê parou de bater e agora ele está com o papai do céu'. A primeira pergunta que ela fez foi: 'Por quê?'. Porque Deus sabe de todas as coisas. Inclusive as coisas que não sabemos. E ele sabia do futuro do nosso bebê e o que era melhor para ele. Agora ele está feliz com Deus. No final da noite ela me disse: 'Agora a Thaís pode cuidar dele, mamãe. Ela queria muito ter um bebê. E agora ela pode cuidar do nosso lá onde ela está. Vai ser bom para ela, que estava sozinha'", continuou Maíra.