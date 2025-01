FOCO NO TRABALHO

Maíra Cardi mantém agenda profissional após anunciar perda de bebê

Empresária segue com compromissos agendados e prioriza o trabalho

Apesar da perda gestacional do bebê que esperava com Thiago Nigro, o Primo Rico, Maíra Cardi decidiu seguir com sua agenda profissional. Em comunicado divulgado por sua equipe na quinta-feira (2), foi confirmado que os compromissos previamente marcados serão mantidos, mas com um foco restrito ao trabalho, respeitando o momento pessoal vivido pela influenciadora.