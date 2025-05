HOLLYWOOD

Jennifer Aniston relembra o que disse a Angelina Jolie antes da traição de Brad Pitt

Quase 20 anos após o fim do casamento com Brad Pitt, atriz revive fala que antecedeu o triângulo amoroso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2025 às 11:14

Jennifer Aniston relembra o que disse a Angelina Jolie antes da traição de Brad Pitt Crédito: Divulgação

Para quem acompanha os altos e baixos dos casais de Hollywood, a separação de Jennifer Aniston e Brad Pitt, em 2005, foi um divisor de águas. O fim de um dos casais mais adorados da época chocou fãs em todo o mundo e alimentou rumores sobre uma possível traição. Agora, quase duas décadas depois, a atriz voltou a falar sobre o momento que antecedeu o escândalo: seu primeiro e único encontro com Angelina Jolie, sem imaginar que ela se tornaria a nova parceira do então marido. >

Jennifer e Brad começaram a namorar no final dos anos 1990 e trocaram alianças em uma cerimônia luxuosa em Malibu, no ano 2000. O relacionamento durou cinco anos e, em janeiro de 2005, o casal anunciou o fim da união. Poucos meses depois, Brad passou a ser visto constantemente ao lado de Angelina Jolie, com quem havia estrelado o filme Sr. e Sra. Smith. Em 2006, Jolie confirmou que esperava um filho do ator, selando publicamente o novo relacionamento.>

Na época, Aniston concedeu uma entrevista à Vanity Fair e surpreendeu ao evitar acusações diretas de traição. "Escolho acreditar no meu marido. Nada mais me surpreenderia, mas prefiro confiar nele", declarou. Apesar da dor evidente, ela evitou alimentar o escândalo que já dominava os tablóides.>

Mas o que mais repercutiu agora foi uma fala resgatada da mesma entrevista: o dia em que Jennifer encontrou Angelina pela primeira e única vez. Segundo a atriz, o momento aconteceu nos bastidores de Friends, quando cruzou com Jolie no estacionamento dos estúdios. "Me apresentei e disse: 'O Brad está super animado para trabalhar com você. Espero que vocês se divirtam bastante'", contou ela, sem imaginar o rumo que a história tomaria.>

Jennifer afirmou que acreditava de verdade no seu casamento até o último momento. "Achei que fosse pra sempre. Acredito que mudamos. Fizemos o melhor que pudemos. Pelo menos eu fiz", desabafou.>

Após o fim do casamento com Jennifer, Pitt viveu uma intensa história com Angelina Jolie. Ficaram juntos por mais de uma década, oficializaram o casamento em 2014, tiveram seis filhos (três biológicos e três adotados), e se separaram em 2016. Desde então, os dois travam uma batalha judicial, marcada por disputas pela guarda dos filhos e por bens como o vinhedo Chateau Miraval, onde se casaram.>