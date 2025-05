DETONOU

Mãe de Deolane ataca Graciele Lacerda: 'Tomou o marido dos outros'

Esposa de Zezé Di Camargo disse que não faria publicidade de bets

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2025 às 10:56

Deolane e Solange Bezerra e Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Deolane Bezerra, a influenciadora Solange Bezerra atacou Graciele Lacerda nas redes sociais. A treta começou depois que Virginia Fonseca prestou depoimento na CPI das Bets, na última terça-feira (13). A esposa do cantor Zezé Di Camargo falou sobre o tema e criticou a divulgação de jogos de azar, garantindo que nunca acertaria algum contrato para esse tipo de publicidade. >

"Eu já recebi tanta proposta, tanta proposta de jogo, mas tanta! Se eu mostrar aqui para vocês todas as vezes que procuraram as pessoas que cuidam das minhas coisas para me oferecer grana - e muita grana - para fazer jogo, e eu falei não faço isso nem morta!", assegurou. "Não acho que seja benéfico incentivar algo que pode prejudicar as pessoas. Isso é muito perigoso (...) Eu fiquei sabendo de gente que se matou porque gastou dinheiro com esses joguinhos", completou.>

O vídeo com a fala de Graciele foi repostado no Instagram "Miga Corre Aqui" e gerou a reação de Solange, que comentou no mesmo perfil: "Fez pior, tomou o marido dos outros", escreveu a mãe de Deolane Bezerra, adicionando um emoji de risada ao final da frase. Ela provavelmente se referia ao início do romance de Zezé e Graciele. Os dois começaram a se relacionar enquanto o cantor era casado com Zilu Godoy. >

Vale lembrar que Solange Bezerra é investigada por suposto envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ela foi presa em setembro do ano passado, com a filha, Deolane, no Recife, em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco.>