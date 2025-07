BELEZA

Papada: veja como acabar com a gordura abaixo do queixo

Cirurgias e tratamentos não invasivos prometem reduzir a papada com segurança

A papada, aquela saliência incômoda abaixo do queixo, deixou de ser um problema sem solução. Com os avanços da dermatologia e da cirurgia plástica, hoje há tratamentos para todos os perfis.>

De ácidos injetáveis a lifting cirúrgico, os procedimentos ajudam a redefinir o contorno facial e devolver firmeza à pele com segurança e bons resultados.>

A gordura submentoniana, como é chamada clinicamente, atinge homens e mulheres de várias idades. Além do envelhecimento, fatores como genética, peso e postura influenciam no surgimento da papada. Mas a boa notícia é que existem formas de tratá-la e preveni-la.>

O que causa a papada?

A papada surge principalmente com o envelhecimento da pele, que perde colágeno e elasticidade ao longo dos anos. Isso favorece o acúmulo de gordura e a flacidez na região do pescoço.>

No entanto, outros fatores também contribuem para o problema: herança genética, sobrepeso, alterações hormonais, tabagismo e até ganho de peso. A boa notícia é que o problema tem solução.>

Tratamentos para reduzir a papada

A Clínica Ser Cirurgia Plástica lista seis procedimentos eficazes, com opções cirúrgicas e não invasivas. A escolha depende do grau de flacidez, da quantidade de gordura e do resultado esperado.>