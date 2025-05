SAÚDE

Apresentador da Globo visita cantor seis meses após AVC: 'A coisa foi feia'

Toni é casado com a coreógrafa Deborah Colker

Segundo Escobar, Toni segue determinado e conta com um apoio fundamental nesse processo: a coreógrafa Deborah Colker, com quem é casado. “Ele tem um grande trunfo! Sua Deborah Colker. Mulher forte, que ama e se entrega de corpo e alma à recuperação do Toni. O amor dessa mulher é inspirador e vai ser determinante pra que o Toni fique cada vez melhor”, escreveu o apresentador. Ele relatou que a visita foi marcada pela emoção e pelo sentimento de esperança diante do progresso do amigo. “Saí melhor dessa visita. Com esperança na recuperação do meu amigo e alimentado de amor. Viva, Toni!”, finalizou.>