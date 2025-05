INCRÉDULA

Mãe revela que não foi convidada para o casamento de Daniele Hypolito: 'Fiquei boquiaberta'

Ex-ginasta é casada com o dançarino Fábio Castro

A ex-ginasta Daniele Hypolito e o dançarino Fábio Castro estão casados há quatro anos. Mas o momento do 'sim' não teve a presença de qualquer familiar do casal - nem mesmo a mãe da ex-atleta, dona Geni. A falta de convite para o dia especial, aliás, é algo que deixa a matriarca chateada até hoje.>

"Você acredita que Daniele casou e não me convidou? Eu achando que ia ver minha filha toda princesa... Quando ela me contou, fiquei boquiaberta, sem reação. Horas depois, passei a mão no telefone e descasquei a Dani", disse, em entrevista ao jornal Extra. >