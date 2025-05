FUNK DAS ANTIGAS

Conheça detalhes do projeto secreto de Anitta e MC Cabelinho

A coluna descobriu detalhes da próxima música de Anitta, guardada a sete chaves pela cantora e que vai remeter ao funk dos anos 1990

Recentemente, Anitta causou polêmica ao aparecer recitando mantras e num momento mais “zen” da sua vida. A famosa, porém, não vai dizer à sua carreira musical e ao funk. A coluna Fabia Oliveira descobriu nesta quarta-feira (14/5) detalhes do seu próximo lançamento e te conta tudo.>

Amigos da coluna, que estão em todos os cantos, contaram que Anitta gravou na tarde de hoje o clipe de uma nova música, que vai contar com a parceria do rapper MC Cabelinho. A produção do projeto, que era mantido em segredo até então, é assinada pelo DJ Papatinho.>