DE VOLTA NAS REDES

Michelle Obama reaparece em meio a boatos de romance entre Barack e Jennifer Aniston

Suposto romance do político com a atriz foi divulgado por jornalista estadunidense nesta segunda (20)

Anna Luiza Santos

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 18:01

Michelle Obama, Jennifer Aniston e Barack Obama Crédito: Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Obama reativou seu perfil nas redes sociais em meio a rumores do fim de seu casamento com Barack Obama, que, segundo tablóides americanos, está tendo um romance com a atriz Jennifer Aniston.

A ativista social botou as caras novamente no Instagram, mas não comentou sobre as especulações. Na publicação de retorno, Michelle homenageou o legado de Martin Luther King Jr., incentivando seus seguidores a se envolverem em demandas políticas.

"O legado de serviço do Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. sempre me inspira. Neste #MLKDay, espero que se junte a mim e à @WhenWeAllVote para honrar a vida e o legado do Dr. King envolvendo-se na sua comunidade. Quer estejas a orientar estudantes na tua escola local ou a voluntariar-te para uma causa que te importa, tudo ajuda a fazer a diferença. Diga-me como você está retribuindo hoje nos comentários”, legendou.