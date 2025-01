FOFOCA INTERNACIONAL

Barack Obama quer se separar de Michele para assumir romance com Jennifer Aniston, diz colunista

Os rumores ficaram ainda mais fortes após Michelle não acompanhar Obama na posse de Donald Trump, nesta segunda (20)

Em entrevista no "Jimmy Kimmel Live", Jennifer Aniston desmentiu os boatos. "Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso. Eu me encontrei com ele uma vez", declarou Aniston. Ela disse ainda que tem uma relação mais próxima com Michelle do que com Barack.