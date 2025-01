PEGOU AR

Davi Brito se revolta durante desabafo e xinga seguidores

Ex-BBB reclama que é perseguido por seguidores

Recentemente, Davi Brito foi alvo de críticas por ter apresentado sua nova namorada, a cirurgiã-dentista Adriana Paula. Tudo porque o ex dela decidiu dizer que foi traído pela moça, que estaria conversando com o ex-BBB enquanto estava casada.

No desabafo, o ex-BBB afirmou que é perseguido. “Chega de perseguição já, todo dia uma besteirinha que eu faço fica postando, tá achando que eu vou me matar? Tá achando que vou botar uma pistola na minha cabeça e atirar?”, afirmou Davi Brito. “Tá pensando que eu vou fazer o quê? Nunca vou fazer o que vocês querem. Enquanto vocês tão se matando aí eu tô vivendo a minha vida”, completou.

"Eu não vou parar de viver por causa de vocês. Por mim, vocês - que falam mal de mim - vão tudo pra casa do caralh*", xingou ele. "Não tô nem aí para vocês [...]. Você, que me odeia, eu quero que você vá para a casa do caralh*. Se você votou em mim, comprou minha história lá no Big Brother, eu entrei lá como jogador, fiz um bom jogo e sai com o resultado. Hoje, eu vivo daquilo que eu ganhei", finalizou o baiano.