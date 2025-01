A FILA ANDOU!

Davi Brito assume novo romance e se declara; conheça namorada do ex-BBB

Influenciador compartilhou registros da viagem com a amada na Chapada Diamantina

A nova namorada de Davi é Adriana Paula, cirurgiã dentista, torcedora do Vitória e influenciadora com mais de 11,9 mil seguidores. Antes, Davi já se relacionou com Mani Rego, com quem teve uma separação conturbada pós-BBB. Meses depois, Davi assumiu namoro com Tamires Assis, com um término que virou caso judicial após supostas ameaças com arma.