ENVOLVENDO A NAMORADA

Em meio à nova polêmica, Davi Brito desabafa nas redes sociais: 'Aparece muita coisa para destruir nossos sonhos'

Campeão do BBB foi alvo de críticas após assumir relacionamento

O campeão do BBB 24, Davi Brito, usou as redes sociais para desabafar após estar envolvido em mais uma polêmica. A nova repercussão é sobre a atual namorada do baiano, a cirurgiã-dentista Adriana Paula. O ex dela, o educador físico Daniel Brum, do Distrito Federal, contou que a mulher flertava com Davi enquanto ainda estava com ele.