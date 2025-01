FAMOSOS

Ex detona namorada de Davi Brito: 'Estava casada comigo e junto com ele'

Educador físico diz que jovem atendia ligações de um celular o tempo inteiro

Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 11:50

Davi Brito, namorada Adriana Paula e seu ex, Daniel Brum Crédito: Reprodução

O ex-BBB Davi Brito não consegue ter um dia de paz. Após apresentar a nova namorada publicamente, já começaram as fofocas com o nome do casal. Desta vez, é o ex da moça que está inconformado.

Pouco após o anúncio de Davi, contando que está namorando a cirurgiã-dentista Adriana Paula, o ex dela, o educador físico Daniel Brum, do Distrito Federal, contou que ela flertava com o baiano enquanto ainda estava com ele.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Em meio à nova polêmica, Davi Brito desabafa nas redes sociais: 'Aparece muita coisa para destruir nossos sonhos'

“Ela passou o ano novo casada comigo”, disse ao portal LeoDias. Segundo o ex, ele e Adriana Paula estiveram na Bahia no início de janeiro, e a moça atendia diversas ligações de um número registrado como Davi em seu celular. O que ele não imaginava é que se tratava do ex-BBB e, muito menos, que se tratava de uma traição.