BRASIL

João de Deus lucra com venda de camas que prometem cura espiritual; valor chega a R$ 15,6 mil

Ele está em prisão domiciliar desde 2021

Condenado pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável, o médium João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, 82 anos, continua faturando com serviços espirituais. Agora, ele se dedica à venda internacional de camas de cura, feitas de cristal. O valor chega a R$ 15,6 mil.

As camas de cristal são comercializadas em sites internacionais e a taxa de entrega ultrapassa R$ 1 mil. O equipamento tem uma haste com luzes coloridas, que promete alinhar energias do corpo e promover cura espiritual.