CARNAVAL 2025

Influencer de conteúdo adulto desiste de desfilar após enredo sobre candomblé: 'Valores cristãos muito fortes'

Débora Peixoto, que vive em trisal, disse que teve crise de ansiedade ao ler a letra da música

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto desistiu de desfilar pela escola Acadêmicos do Salgueiro após descobrir que o samba-enredo da escola é sobre a espiritualidade das matrizes africanas e traz temas relacionados à religiosidade, como o candomblé.

“Cresci em uma família que me ensinou valores cristãos muito fortes. O Carnaval sempre foi algo que amei, mas participar de um enredo que fala sobre práticas que não condizem com minha fé seria uma contradição para mim. Tenho medo de decepcionar minha família e de ser julgada por aqueles que compartilham da mesma fé que eu”, declarou.

Casada Anderson Peixoto e Luiza Marcarto, Débora vive em trisal. Ela se incomodou com as críticas nas redes sociais. "Todos tem direito à liberdade de expressão!!! Concordam?". Os internautas voltaram a criticar a moça e falaram sobre a hipocrisia de se dizer apegada à religião, mas fazer conteúdo adulto e ser casada com duas pessoas.