CRISE?

CNN Brasil faz cortes, demite jornalistas e tira quatro programas do ar

Basília Rodrigues deixa a emissora e "O Grande Debate" terá nova mediadora a partir desta semana

A CNN Brasil anunciou nesta terça-feira (17) uma nova rodada de cortes em sua programação e no quadro de funcionários. Ao todo, quatro programas sairão do ar e um passará por reformulação. As mudanças fazem parte de um processo que a emissora classifica como "ajustes pontuais" para tornar a operação "mais eficiente, sustentável e alinhada com os desafios e oportunidades do setor".>