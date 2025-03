IRREGULARIDADE

Receita Federal apreende 100 canetas de Mounjaro que estavam presas ao corpo de um passageiro no Aeroporto de Salvador

Homem, natural de Vitória da Conquista, estaria ligado a grupo que traz esses medicamentos usados para emagrecimento para vender em clínicas de forma irregular, afirma órgão

A Receita Federal apreendeu 100 canetas do medicamento Mounjaro, que é utilizado para emagrecimento, escondidas debaixo da roupa de um passageiro no Aeroporto de Salvador, na noite de segunda-feira (10). >

O homem, de 22 anos, natural de Vitória da Conquista, no sul do estado, e que não teve a identidade revelada, veio de Paris, na França, em um voo da Air France. Ele foi selecionado para revista pessoal pela equipe de vigilância da Receita. Ao ser questionado sobre os medicamentos, o passageiro relatou que adquiriu os medicamentos em Londres.>

O produto, que deveria ser mantido sob refrigeração, foi transportado de maneira inadequada junto ao corpo do passageiro.>

A Receita Federal identificou que o homem tem ligação, inclusive familiar, com um grupo que vem sendo monitorado por trazer esse tipo de medicamento de forma irregular para vender em clínicas.>

No dia 10 de fevereiro, o órgão já havia apreendido 681 caixas vazias de embalagens do mesmo medicamento e que tinham sido produzidas no Reino Unido.>