SAÚDE

Uso de Ozempic e Mounjaro pode causar perda parcial de visão, sugere estudo

Pesquisadores acreditam que a rápida queda nos níveis de glicose no sangue, promovida pelos medicamentos, pode afetar os vasos sanguíneos oculares

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 11:07

Uso de remédio para emagrecer Crédito: Shutterstock

Em um estudo científico recente mostra que foram documentados nove casos de perda parcial da visão após o uso de semaglutida e tirzepatida, os princípios ativos dos medicamentos Ozempic e Mounjaro, respectivamente. Embora não tenha sido comprovada uma relação causal direta, os pesquisadores destacam a coincidência entre as complicações oculares e o uso dessas substâncias. Eles sugerem que os efeitos rápidos dos medicamentos no controle glicêmico poderiam estar relacionados ao problema. O estudo foi publicado em 30 de janeiro no JAMA Ophthalmology.>

A pesquisa, conduzida por oftalmologistas e neurologistas da Universidade de Utah e outros colaboradores, incluiu participantes com idades entre 37 e 77 anos, sendo a média de idade de 57 anos. Dentre os casos, a maioria foi de mulheres (cinco) e quatro de homens. Dos pacientes analisados, sete foram diagnosticados com neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NAION), uma condição que pode causar perda súbita da visão, geralmente em pessoas com mais de 50 anos.>

Este estudo segue um alerta de um trabalho de Harvard, publicado em 2024, que indicava um aumento significativo no risco de NAION em usuários de Ozempic, com chances até quatro vezes maiores que na população geral, embora a condição continue sendo rara. Outros problemas oculares relatados nos casos incluíram papilite bilateral (inflamação em ambos os olhos) e maculopatia média aguda paracentral (PAMM), uma lesão na camada interna da retina.>

Entre os casos descritos, destaca-se o de uma mulher de aproximadamente 50 anos, com diabetes tipo 2, que perdeu a visão no olho esquerdo um dia após a primeira dose de semaglutida. Após interromper o uso por dois meses, a visão foi restaurada. Outro paciente, na casa dos 30 anos, relatou ver sombras no olho direito poucos dias após iniciar o tratamento.>

Os pesquisadores acreditam que a rápida queda nos níveis de glicose no sangue, promovida pelos medicamentos, pode afetar os vasos sanguíneos oculares, ocasionando os problemas de visão. Segundo os especialistas, “não seria um efeito tóxico dos medicamentos, mas a correção rápida da hiperglicemia” que poderia estar associada às complicações.>

Em resposta, a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, esclareceu que a NAION é uma doença ocular rara, não sendo considerada uma reação adversa conhecida à semaglutida, conforme as bulas dos medicamentos. A empresa afirmou que, apesar dos estudos indicarem um aumento relativo do risco, o número absoluto de casos continua baixo, com uma incidência de aproximadamente 2 a cada 10.000 pacientes tratados, em comparação com 1 a cada 10.000 no grupo de controle. A Novo Nordisk reforçou que a segurança dos pacientes é uma prioridade e que investiga todos os relatos de efeitos adversos.>