DORES CONSTANTES

Cantora diz que desenvolveu osteoporose após uso de Ozempic

"Cometi um erro. Me responsabilizo por minhas ações. Aprendam com o meu erro", desabafou

A cantora americana Avery, de 30 anos, compartilhou em suas redes sociais que foi diagnosticada com osteoporose após usar o medicamento Ozempic por um ano. Em um vídeo publicado no Instagram, Avery relatou que sente dores constantes e fez um alerta aos seus seguidores sobre o uso do medicamento: "Por favor, tomem cuidado com Ozempic se não precisarem dele. Ele é destinado a tratar diabetes e obesidade", alertou. >