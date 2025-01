SP

Quadrilha do Ozempic: polícia prende trio que assaltava farmácia para roubar remédios

Funcionário diz que medicamentos de emagrecimentos fizeram aumentar número de crimes

Uma tentativa de roubo a uma farmácia na Vila Formosa, zona leste de São Paulo, foi frustrada pela Polícia Militar, que evitou que um trio especializado em roubo de medicamentos conseguisse levar os remédios. O caso foi no último dia 20. >

De acordo com a polícia, os suspeitos haviam separado cerca de 40 medicamentos, incluindo o Ozempic, usados no tratamento de emagrecimento e diabetes. Um funcionário de uma rede de farmácias diz que os roubos relacionados a esses medicamentos têm se tornado cada vez mais frequentes, levando diversas unidades a aumentar a segurança.>

Em resposta, a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, informou que tem intensificado suas medidas de segurança na distribuição dos medicamentos devido à alta demanda. A farmacêutica também ressaltou que as farmácias são responsáveis pela segurança dos estoques após o recebimento dos produtos e afirmou que todos os casos de roubo ou suspeita de falsificação são analisados e investigados, inclusive globalmente.>

Além dos medicamentos de emagrecimento e para diabetes, os criminosos também buscavam remédios para enxaqueca e TDAH. O grupo era composto por um homem de 18 anos e dois adolescentes de 16 e 17 anos. Eles invadiram a farmácia, renderam dois funcionários e os levaram até o estoque de medicamentos controlados, antes de os trancarem em uma sala nos fundos do estabelecimento.>

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares, ao patrulharem a região, perceberam a farmácia aberta e sem funcionários visíveis, o que gerou suspeitas. Ao entrarem no local, encontraram as vítimas e os suspeitos já deitados no chão.>