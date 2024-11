SAÚDE

Mounjaro: estudo mais longo já feito mostrou que até 99% dos participantes ficaram livres de diabetes

Pacientes adultos com pré-diabetes e obesidade ou sobrepeso fizeram o tratamento por três anos

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 07:59

Mounjaro Crédito: Shutterstock

O estudo mais longo já feito sobre a tirzepatida, substância do remédio Mounjaro, indicou que redução significativa de risco de progressão para diabetes tipo 2 em adultos com com pré-diabetes e obesidade ou sobrepeso, ao longo de 176 semanas. Os dados fazem parte da Fase 3 do SURMOUNT-1 de três anos e foram divulgados na última quinta-feira (14), pela farmacêutica Eli Lily, responsável pelo medicamento.



O Mounjaro é uma das chamadas canetas emagrecedoras e ficou conhecido como ‘Ozempic dos ricos’. Aprovado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o remédio ainda não é comercializado no país, mas brasileiros têm importado a substância para fazer o tratamento aqui, como uma reportagem do CORREIO mostrou em junho.

De acordo com a pesquisa, houve perda de peso sustentada de 22,9% (dose de 15 mg) durante os três anos. “Indivíduos tratados com tirzepatida perderam em média até 23% do seu peso corporal e mantiveram essa perda por mais de três anos, enquanto se beneficiaram de uma redução substancial no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Em termos absolutos, quase 99% dos indivíduos tratados com tirzepatida permaneceram livres de diabetes após 176 semanas”, explicou a diretora do Yale Obesity Research Center, Ania Jastreboff.

Os dados foram publicados no The New England Journal of Medicine (NEJM) e divulgados na Obesity Week 2024. “Esses resultados são impressionantes, dado o grau de redução de peso sustentada e a diminuição do risco de diabetes”, acrescentou Jastreboff.

Dentre as canetas emagrecedoras já conhecidas, a tirzepatida é única considerada duplo agonista dos receptores GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1). Os dois hormônios são secretados pelo intestino e têm atividade no sistema nervoso central. Eles ajudam a garantir a sensação de saciedade e diminuem a velocidade de esvaziamento gástrico.

Segundo o vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos da Lilly, Jeff Emmick, no estudo de três anos de tirzepartida, a redução de peso foi acompanhada por uma razão de risco de 0,06 para a progressão para diabetes tipo 2 - o que significaria uma redução de risco de 94%. “Esses resultados destacam o papel crítico do manejo de longo prazo com tratamentos eficazes, como a tirzepatida, para alcançar e manter a redução de peso”, afirma.

Para o diretor médico da Eli Lilly do Brasil, Luiz Magno, as novas descobertas representam resultados “sem precedentes” de um tratamento para reduzir a glicemia e peso corporal de forma sustentada por três anos.