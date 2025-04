ECONOMIA

Crédito do trabalhador atinge R$ 8 bi em empréstimos no 1º mês: nova fase começa dia 25

Maior parte dos contratos foi solicitada por pessoas que ganham de dois a quatro salários mínimos

Estadão

Publicado em 24 de abril de 2025 às 23:10

Teto de juros do consignado do INSS cairá para 1,76% ao mês Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

Em pouco mais de um mês de funcionamento, o programa Crédito do Trabalhador já registrou R$ 8 bilhões em empréstimos, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) até a última quarta-feira (23). >

Criado em 21 de março como uma nova modalidade de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada com registro em carteira (CLT), o Crédito do Trabalhador já fechou 1.470.150 contratos, para 1.439.056 pessoas. O número de contratos é maior, pois cada trabalhador que possui mais de um vínculo de emprego pode fazer mais de um contrato.>

Ainda segundo os dados do MTE, o valor médio de cada contrato é de R$ 5.502 e o prazo médio de pagamento é de 16 meses. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os cincos estados com mais contratações.>

De acordo com dados do ministério, a maior parte dos contratos, 476 322, ou 32,4% do total, foi solicitada por pessoas que ganham de dois a quatro salários mínimos (de R$ 3.306 a R$ 6.072). Esse grupo também é o que representa a maior quantidade de valores emprestados, 30% do total liberado (R$ 2,4 bilhões de R$ 8 bilhões).>

Aqueles que ganham de um a dois salários mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.306) ficam em segundo lugar em quantidade de contratos fechados: 28,85% (424.160).>

Em termos de valores, o segundo lugar fica para aqueles que ganham acima de oito salários mínimos (R$ 12.144), que pediram R$ 2,3 bilhões em empréstimos.>

Nova fase e o que muda>

Até agora os contratos foram fechados em 32 bancos diferentes. A expectativa é a de que esse número suba a partir desta sexta-feira (25), quando os bancos estarão autorizados a oferecer o Crédito do Trabalhador diretamente em seus aplicativos. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), essa nova fase deverá ampliar a quantidade de contratos a serem fechados.>

Até esta quinta-feira (24), as simulações e contratos são feitos unicamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Mesmo com a permissão para que os bancos ofertem a nova modalidade de consignado, essas operações também continuarão por meio da CTPS digital, segundo o governo.>

Além de fazer simulações e contratos diretamente no aplicativo dos bancos, os trabalhadores também poderão fazer a troca de dívida, caso de ter um Crédito Direto ao Consumidor (CDC) ou outro consignado com parcelas ainda a vencer. Essa dívida poderá ser trocada com juros menores por meio do Crédito do Trabalhador, segundo o MTE.>

Veja a seguir como solicitar o empréstimo consignado para CLT:>

- Acesse a Carteira de Trabalho Digital na sua loja de aplicativos para Android ou iOS;>

- Faça login com sua conta gov.br ou biometria (para quem já tiver cadastrado);>

- Na página principal, clique no banner com o nome do programa, "Crédito do Trabalhador";>

- Na próxima aba, em outro banner, serão oferecidas mais informações sobre o programa antes de acessar a simulação - clique no botão "Faça uma simulação";>

- A plataforma irá mostrar o seu vínculo trabalhista, o valor máximo de empréstimo que você pode pedir, e, logo abaixo, duas caixas que devem ser preenchidas, denominadas "De quanto você precisa?" e "Em quantas parcelas você quer pagar?";>

- Após o preenchimento, clique no botão azul, "Simular empréstimo";>

- Ele informará qual é a taxa de referência e o valor total a ser pago;>

- Depois, o sistema informa que as instituições poderão oferecer condições ainda melhores;>

- Para seguir com a proposta, é necessário concordar em compartilhar os dados;>