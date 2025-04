BAHIA

Curso gratuito capacita jovens sem ensino médio para trabalhar na indústria; veja como vai funcionar

Iniciativa é voltada para jovens entre 18 e 29 anos; selecionados terão subsídio

Larissa Almeida

Publicado em 10 de abril de 2025 às 15:04

Curso técnico do Senai Crédito: Divulgação

Estudantes entre 18 e 29 anos que não concluíram o Ensino Médio terão a oportunidade de retomar os estudos e ter acesso a um curso profissionalizante. Essa é a proposta do novo projeto celebrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Serviço Social da Indústria (Sesi), que lançou, na manhã desta quinta-feira (10), 3 mil vagas gratuitas para a Bahia. >

Intitulado de SEJA PRO+, o projeto vai oferecer inicialmente 25 mil vagas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante em todo o país. As primeiras 3 mil vagas são destinadas a nove municípios baianos: Vitória da Conquista, Feira de Santana, Camaçari, Salvador, Juazeiro, Jequié, Teixeira de Freitas, Luís Eduardo Magalhães e Ilhéus. >

De acordo com Fausto Augusto Junior, presidente do Conselho Nacional do Sesi, o programa vai priorizar o ensino profissionalizante, que será presencial, enquanto o EJA será na modalidade de ensino à distância (EAD). >

"Essa é uma mudança importante. Nós começamos primeiro pela qualificação profissional e reconhecimento de saberes. No momento que o estudante está terminando a qualificação e ingressando no mercado de trabalho, ele vai para o EJA à distância", explica. >

A priorização do curso profissionalizante se dá em atendimento à demanda de trabalho dos estudantes, uma vez que esta é a razão, em primeiro lugar, para que muitos tenham abandonado a escola no tempo regular. Nessa mesma linha, visando impedir que novas evasões aconteçam, o programa vai oferecer um subsídio aos selecionados. >

"No começo, quando o estudante for fazer o curso presencial, ele vai receber uma bolsa de R$ 300 ao longo de todo o processo da formação presencial para garantir que ele permaneça e possa pagar a passagem de ônibus e o lanche", completa Fausto Augusto Junior. >

Os cursos de formação e qualificação serão voltados para áreas que demandam mão de obra nas indústrias de cada localidade e abordarão noções básicas de direitos dos trabalhadores. Ao final do curso, uma lista com o nome dos alunos concluintes será encaminhada ao Ministério, que repassará às agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE), para inserir esses trabalhadores no mercado de trabalho. >

Quanto ao EJA, cada estudante poderá concluir a formação em tempo flexível, uma vez que, antes do ensino à distância, eles terão os saberes prévios reconhecidos para nivelamento. Mais de 80% dos cursos serão alinhados às demandas do setor produtivo local oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). >

As inscrições no programa ainda não têm data de início, mas estão previstas para as próximas semanas. Quem tem interesse deve ficar atento ao Portal Sesi Bahia, bem como às redes sociais da rede Sesi Bahia. >

Investimento de R$ 200 milhões

Durante lançamento do SEJA PRO+, que ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), na manhã desta quinta-feira, foi divulgado que o programa contará com investimento inicial de R$ 200 milhões. O evento contou com a presença de Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. Na ocasião, ele destacou que o programa é a principal solução proposta pelo ministério para diminuir o desemprego na Bahia. >

“Os planos que temos é de preparar a juventude, e não somente ela, para ocupar as vagas ofertadas. Tem muitas vagas ofertadas não preenchidas por incompatibilidade do perfil da capacitação com os desafios de empresas em algumas profissões. Então, temos que exatamente fazer esse casamento do que a empresa está necessitando e a capacitação das pessoas. Vai ser sucesso”, projetou. >

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), que participou do lançamento, disse que o projeto tem um forte potencial e que, por isso, já está buscando meios de ampliá-lo. “Tivemos uma reunião com o presidente do Conselho do Sesi e fizemos contato com o presidente da Transpetro, e foram ofertadas vagas específicas onde a Transpetro tem ação: em Candeias, em Madre de Deus e em Jequié”, disse. >

Lançamento do programa SEJA PRO+ Crédito: Antônio Cavalcante/Coperphoto /Sistema FIEB