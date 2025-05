SUSTO

Cantor sertanejo sofre traumatismo craniano em acidente e tem perda de memória

O cantor tinha saído de um show feito em Dourados, na quarta-feira (1º), e voltava para Goiânia, onde mora

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de maio de 2025 às 17:28

Cantor sertanejo sofre traumatismo craniano em acidente e tem perda de memória Crédito: Reprodução/TV Anguera

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Raphael, sofreu traumatismo craniano depois de um acidente que aconteceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul. No carro, estavam ainda o irmão de Hugo e mais uma pessoa. Eles não tiveram lesões graves. O cantor tinha saído de um show feito em Dourados na quarta-feira (1º) e voltava para Goiânia, onde mora. "Eu não lembro muito o que aconteceu, quem contou foi meu irmão. A gente tinha dois carros na frente, a gente abriu para ultrapassar e o carro da frente virou para entrar em uma estrada de terra", disse Hugo para a TV Anhanguera. >

Em um vídeo postado na rede social, Hugo disse que teve perda memória e, por isso, não consegue se lembrar do que aconteceu antes e na hora do acidente. Na publicação, ele aparece com uma faixa na cabeça e com hematomas nos dois olhos. O cantor sinalizou que sofreu um grande corte da parte de trás da cabeça até a testa. "Graças a Deus passando aqui só para avisar que está tudo certo. Só tomar a medicação e se cuidar", disse Hugo.>

O cantor agradeceu as mensagens de carinho e preocupação que recebeu dos fãs quando souberam do havia acontecido. "Obrigado pela preocupação de todos um beijo. Tamo junto", destacou. Parceiro de Hugo na dupla, Raphael postou um vídeo nas redes sociais falando sobre o acidente e agradecendo o carinho dos fãs que deixaram mensagens para a dupla. Raphael disse ainda que outros ocupantes do carro que estavam com Hugo, estão bem.>