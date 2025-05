PASSAGEIRO INDESEJADO

Jiboia é encontrada dentro de motor de carro na Linha Verde

Serpente foi resgatada e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de maio de 2025 às 17:14

esgate foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), Crédito: Divulgação/PM

Imagina abrir o motor do carro e se deparar com uma cobra lá dentro? Foi exatamente isso que ocorreu, na manhã deste sábado (3), em Arembepe, no Litoral Norte baiano. Policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) foram chamados para realizar o resgate de uma serpente que adentrou um veículo e foi descoberta no motor do carro. Eles foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato e conseguiram efetuar a retirada da jiboia, que, após o resgate foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). >

Apesar do susto de encontrar uma cobra dentro do motor do carro, a ocorrência é mais comum do que se imagina. A Coppa já foi acionada para resgatar uma cobra foi encontrada no para-choque de um carro que estava estacionado em um condomínio no bairro Jardim Armação, em Salvador. O Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador também já foi chamado para resgatar uma cobra jibóia com mais de dois metros e meio, escondida no capô de um carro. Uma jiboia de mais de um metro de comprimento também foi resgatada dentro do para-choque traseiro de um veículo no bairro do Costa Azul.>

Também na manhã deste sábado (3), policiais da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental foram acionados para realizar o resgate de um jacaré que foi encontrado na faixa de areia da praia de Patamares, na capital baiana, no final da manhã. Segundo especialistas, o motivo que pode ter levado o jacaré a se aproximar da praia é o aumento do nível dos rios, devido as fortes chuvas. Em nota, a polícia informou que, ao chegarem ao local, as equipes, que contavam com alunos do Curso de Policiamento Ambiental, promovido pela unidade, constataram o fato e puderam aplicar na prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula. >