SAÚDE

Saiba quanto custa vacina da gripe em laboratórios de Salvador

Unidades ofertam imunizante por até R$ 399

Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2025 às 07:00

Vacinação Crédito: Divulgação

O outono é conhecido por ser a estação das gripes e dos resfriados por causa do ar mais seco e das temperaturas mais baixas. Uma das principais recomendações do Ministério da Saúde para se proteger dos vírus é a vacinação. No entanto, nem é sempre fácil ser atendida de forma gratuita, não é mesmo? Pensando nisso, o CORREIO separou uma lista de laboratórios que aplicam o imunizante por até R$ 138. Confira abaixo: >

LPC Laboratório de Vacinas>

Com unidades na Barra, Lucaia, Pituba e no Imbuí, o LPC Laboratório de Vacinas oferta a vacina da gripe por R$ 124,99. O agendamento pode ser feito por meio do site. Também há a opção de aplicar o imunizante em casa. >

Labchecap>

No Labchecap, o imunizante é vendido por R$ 138. O laboratório tem unidades em Paripe, Cajazeiras, Stella Maris, Barra, Caminho de Areia, Graça, Alphaville, Apipema, São Rafael, São Caetano, Patamares, Shopping Paralela, Liberdade, Federação, Brotas, Imbuí, Horto, Cabula, Pituba, Costa Azul, Saboeiro, Caminho das Árvores, Stiep e Salvador Shopping. Agende aqui. >

Sabin>

A vacina quadrivalente da gripe no Sabin custa R$ 135. O laboratório tem unidades nos seguintes bairros: Canela, Graça, Campo Grande, Brotas, Itaigara, Caminho das Árvores, Imbuí, Itapuã e Stella Maris, além das unidades na Av. Garibaldi e na Av. Manoel Dias. O agendamento é feito pelo site.>

Laboratório Leme >

O Laboratório Leme aplica a vacina por R$ 99. Há quatro unidades dele em Salvador: Canela, Itaigara, Garibaldi e Imbuí. O agendamento pode ser feito aqui. >

Amo Vacinas >