RECÔNCAVO

Mais de 65 mil maços de cigarros ilegais são incinerados na Bahia

Produtos foram fruto de apreensões da Polícia Civil nos municípios de Santo Antônio de Jesus e Laje

Cerca de 65 mil maços de cigarros contrabandeados foram incinerados no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. O material foi apreendido durante operações realizadas no início deste ano nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Laje. A destruição foi executada nesta quarta-feira (30).>

A incineração ocorreu na fornalha de uma indústria localizada no Centro Industrial da cidade, com acompanhamento do delegado Lucas Pedra e de agentes da Vigilância Sanitária Municipal, conforme as normas ambientais e de segurança. Os produtos foram queimados pela Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, unidade vinculada à 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/SAJ).>