Após atitude suspeita, padrasto que matou bebê de 1 ano é preso em Feira de Santana

Crime aconteceu em 2018 em Recife (PE)

Não se sabe ao certo há quanto tempo o homem estava em Feira de Santana. O crime aconteceu em abril de 2018, no bairro do Sancho, na Zona Oeste do Recife. Pablo Henrique da Silva Maciel, de 1 ano, morreu após ser deixado no Hospital Otávio de Freitas com sinais de violência e de abuso sexual. Na época, familiares relataram à imprensa local que bebê costumava ficar sob os cuidados do enteado e que apresentava manchas de agressões no corpo com frequência. >