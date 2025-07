VIOLÊNCIA

Rodoviário é agredido com martelada na cabeça em Salvador

Motorista está em casa e se recupera dos ferimentos

Um motorista de ônibus, identificado como Adilson, foi brutalmente agredido na tarde de quarta-feira (30) na Baixa do Fiscal, em Salvador. Ele recebeu um golpe de martelo na cabeça, na região próxima ao olho. O rodoviário sofreu a agressão quando tentava consertar o retrovisor do veículo, que havia sido vandalizado por um homem que tentou entrar no coletivo sem pagar. >