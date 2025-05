SITUAÇÃO IRREGULAR

Queridinho dos brasileiros, Portugal vai notificar mais de 4.500 estrangeiros para que deixem o país

Os estrangeiros alvos da ação terão 20 dias para sair, a partir do envio da notificação

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de maio de 2025 às 19:18

Portugal vai notificar mais de 4.500 estrangeiros para que deixem o país Crédito: Shutterstock

O Governo de Portugal notificará 4.574 estrangeiros em situação irregular para que deixem o país. Ministro da presidência, António Leitão Amaro divulgou a informação em entrevista coletiva neste sábado (3). Segundo ele, 18 mil pessoas devem receber avisos do tipo em breve. Os estrangeiros alvos da ação terão 20 dias para sair, a partir do envio da notificação. Caso isso não aconteça, o governo português poderá expulsá-los do país. A situação deve impactar especialmente brasileiros. Nos últimos anos, uma onda migratória fez com que um grande número de imigrantes tentassem a vida no país europeu. As informações são do UOL. >

Só em 2024, 1470 brasileiros tiveram a entrada negada em Portugal. O número é 721% maior em comparação a 2023, quando foram registradas 179 recusas. As informações são do Relatório Anual de Segurança Interna, divulgado pelo governo português. O Brasil lidera o ranking de recusas portuguesas. Na sequência, estão a Angola, com 274 negativas, e o Reino Unido, com 108. Países como os EUA (63) e a Venezuela (58) também estão entre as 10 nacionalidades com mais recusas.>

De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, em 2023, eram cerca de 4,9 milhões de brasileiros e brasileiras residentes no exterior, um aumento de cerca de 400 mil pessoas, em relação ao ano anterior. Em termos de população, as comunidades brasileiras no exterior equivaleriam, segundo o Censo 2022, ao 13º mais populoso estado da federação. As maiores concentrações de brasileiros estão nos Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Reino Unido e Japão.>

Nos últimos anos, Portugal se tornou o principal destino de brasileiros na Europa, com mais de 368 mil residentes, segundo o relatório da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) 2023. O aumento tem a ver com mudanças econômicas e políticas tanto em Portugal quanto no Brasil e está deixando sua marca nas cidades e na cultura portuguesa. O relatório destaca um aumento de um terço na população estrangeira em Portugal em comparação com 2022, totalizando mais de 1 milhão de pessoas. Nos últimos seis anos, a quantidade de estrangeiros com residência legal em Portugal mais que dobrou, passando de 480 mil em 2017 para mais de um milhão em 2023. Hoje, mais de 10% da população no país é composta por pessoas nascidas no exterior.>