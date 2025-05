SHOW HISTÓRICO

Saiba onde assistir e que horas começa o megashow de Lady Gaga em Copacabana neste sábado (03)

Apresentação única no país deve reunir mais de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2025 às 18:56

Lady Gaga se apresenta em Copacabana no dia 3 de maio Crédito: Reprodução/X

Prepare-se: Lady Gaga está prestes a fazer história no Rio de Janeiro! Neste sábado (03), a cantora norte-americana se apresenta na Praia de Copacabana em um show grandioso que promete ser o maior de sua carreira, com uma expectativa de público impressionante de até 1,6 milhão de pessoas, segundo estimativas da prefeitura da cidade. >

O espetáculo faz parte do evento "Todo Mundo no Rio" e marca o retorno triunfal da artista ao Brasil, quase uma década após ter cancelado sua participação no Rock in Rio 2017 devido a problemas de saúde. Agora, em 2025, ela desembarca com a turnê "Mayhem on the Beach", em celebração ao álbum "Mayhem", lançado recentemente.>

Que horas começa o show de Lady Gaga?

A apresentação está programada para começar às 21h45 (horário de Brasília) e deve se estender por cerca de 2h30, um tempo maior do que o registrado em suas últimas performances no Coachella e no México. O repertório deve incluir grandes sucessos da carreira e faixas novas como "Abracadabra", "Vanish Into You" e "Disease".>

Onde assistir ao show da Lady Gaga?

Para quem não estará nas areias de Copacabana, há boas opções para acompanhar o evento ao vivo. O show será transmitido simultaneamente pelo canal Multishow e pela plataforma Globoplay, a partir das 21h15. Na TV aberta, a TV Globo exibirá a apresentação logo após o capítulo de "Vale Tudo".>

Essa será a única performance de Lady Gaga no Brasil em 2025, tornando o momento ainda mais especial para os fãs brasileiros. A última visita da cantora ao país foi em 2012, durante a turnê "Born This Way Ball", com passagens por São Paulo, Rio e Porto Alegre.>