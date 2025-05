BASTIDORES

José de Abreu revela como criou a risada bizarra de Nilo em 'Avenida Brasil'

Ator contou como improvisou a famosa risada e acabou criando um dos trejeitos mais lembrados da TV

Um dos personagens mais icônicos de "Avenida Brasil" (2012), o vilão Nilo, interpretado por José de Abreu, ganhou vida com um detalhe curioso que surgiu nos bastidores da produção. Durante participação no programa "É de Casa" neste sábado (03), o ator contou como surgiu a risadinha "hihihi", que marcou o personagem e virou meme nas redes sociais. >

O improviso, no entanto, quase foi barrado pelo diretor do núcleo do lixão, José Luiz Villamarim. "Na hora ele disse que parecia teatro infantil. Mas eu insisti: 'vamos fazer uma cena com e outra sem'. Depois ele me ligou do centro técnico dizendo que estava todo mundo rindo muito", relembrou.>